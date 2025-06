Avellino, il gip avellinese sul caso di femminicidio di Martina Carbonaro Il gip Stefania Amodeo ha applicato la custodia cautelare in carcere al 19enne di Afragola

di Paola Iandolo

A confermare l'arresto e ad applicare la custodia cautelare in carcere per Alessio Tucci, accusato di femminicidio, la dottoressa avellinese Stefania Amodeo. Il giudice irpino, nelle vesti di gip del tribunale di Napoli Nord, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 19enne di Afragola accusato di aver massacrato a sassate la sua ex fidanzata per un abbraccio negato nell'ultimo incontro.

Le motivazioni

Il gip avellinese nell'ordinanza applicata al 19enne ha ritenuto "sussistente e concreto il pericolo di reiterazione del reato della stessa specie". In sostanza ha sostenuto che Alessio potesse reiterare le sue condotte violente dunque l'ha lasciato nel carcere di Poggioreale dopo la sua confessione choc. Tra l'altro è emerso che il giovane indagato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, ha colpito la vittima mentre era di spalla con una pietra trovata sul posto.

Un passaggio saliente dell'ordinanza firmata dal gip Amodeo

Dopo il delitto il ragazzo è tornato a casa, si è cambiato i vestiti che aveva addosso - sporchi di sangue della vittima – ed è uscito nuovamente. Tucci ha anche partecipato alle ricerche della ragazza subito dopo la sua scomparsa, ma ha anche mentito - dice il giudice avellinese, Amodeo - ai genitori, e si è tolto di dosso i vestiti sporchi di sangue. Domani 3 giugno è previsto il conferimento dell'incarico al perito della procura che eseguirà l'autopsia.