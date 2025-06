Lomazzo: "Martina era una bambina, dove abbiamo sbagliato come società civile?" Da Flumeri il monito della consigliera di parità delle Regione Campania

"Femminicidi sempre più spesso compiuti oggi da ragazzi giovanissimi ai danni di loro coetanee. Martina era una bambina. Mi chiedo: dov'è che noi come società abbiamo sbagliato? Quali sono le strade che noi possiamo percorrere per cercare di arginare questa violenza?"

A porre questi interrogativi è la consigliera di parità delle Regione Campania Maria Domenica Lomazzo, da Flumeri in Irpinia, dove come ogni anno ha preso parte su invito dell'associazione Bagliori di Luce, alla festa della Repbblica e della donna italiana. Ecco un momento della manifestazione con la deposizione della corona di alloro dinanzi al monumento ai caduti.

"Quali strategie realizzare e attuare per fare in modo che un giovane non ammazzi una ragazza per il semplice fatto che abbia esercitato un suo diritto di libertà?

La strada giusta? Dobbiamo educare i giovani e le nostre collettività ad accettare anche il rifiuto dell'altro. C'è un diritto di libertà che la donna, portatrice di pari diritti, rispetto agli uomini, può tranquillamente esercitare in libertà. E' qui che dobbiamo incidere, attraverso le prime agenzie educative, che sono la famiglia, la scuola ma anche attraverso i mezzi di comunicazione. Dobbiamo lavorare affinchè queste cose non accadano più. In Campania abbiamo fatto tanto, ma serve una strategia nazionale".