Ponte del 2 giugno: oltre 40 pattuglie dei carabinieri impegnate per controlli Raffiche di controlli e sanzioni tra sabato e lunedì

In occasione del lungo ponte conclusosi con le celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Repubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato ogni possibile iniziativa volta a garantire un capillare controllo della rete viaria e vigilare sul rispetto delle norme della circolazione stradale.

In linea con le direttive dettate dal Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rossana Riflesso, l’Arma irpina ha dunque attuato una sinergica azione di monitoraggio, distribuendo sull’intera provincia numerosi posti di controllo.

Su strada oltre 40 equipaggi

In tale contesto operativo, mediante l’impiego complessivo di oltre 40 equipaggi, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, ha coordinato una vasta rete di servizi che hanno interessato non solo le principali arterie stradali, ma anche tutte le strade di collegamento ai vari centri urbani, particolarmente trafficate durante i giorni festivi.

Tra sabato e lunedì fermate 250 auto

Gli equipaggi si sono alternati nella esecuzione di posti di blocco notturni, posti di controllo (spesso a doppio senso di marcia) e vigilanze delle zone più periferiche, senza tralasciare mirati controlli ad alcuni locali pubblici ritenuti di particolare interesse operativo. Tra sabato e lunedì sono stati sottoposti a controllo gli occupanti di circa 250 vetture e due locali pubblici particolarmente frequentati.

Numerose le contravvenzioni elevate per violazioni alle norme del Codice della Strada, anche se il dato veramente rilevante è rappresentato dai rinvenimenti di sostanze stupefacenti e dai soggetti risultati positivi all’accertamento etilometrico.

Anche un minorenne con la droga

Lungo la strada che collega Mirabella Eclano, Fontanarosa e Frigento i militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Fontanarosa hanno segnalato alla Prefettura di Avellino quali “assuntori” di sostanze stupefacenti quattro persone, tra le quali un minorenne, che all’esito di attente perquisizioni personali e veicolari sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti di varia natura.

Gambiano arrestato per droga

Tra le attività di contrasto agli stupefacenti va ricordata anche l’operazione della Stazione Carabinieri di Dentecane che, in esecuzione di un’ordinanza di sottoposizione a misura cautelare personale, ha arrestato un 28enne di origini gambiane, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Tre, infine, sono stati i conducenti sanzionati poiché risultati positivi all’assunzione di alcol. Per uno di loro i valori sono risultati talmente alti da far scattare il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica. A tutti, naturalmente, è stata ritirata la patente di guida.