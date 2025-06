Choc a Rotondi, donna si barrica in casa col compagno morto: indagini in corso A dare l'allarme i vicini di casa allarmati dai miasmi terribili provenienti dall'abitazione

di Paola Iandolo

Attimi di tensione sono stati vissuti a Rotondi dove una donna si è barricata in casa con il compagno morto da diverso tempo. La donna si era asserragliata nella sua abitazione di piazza Vittorio Emanuele. A dare l'allarme alcuni suoi vicini di casa perchè dall'abitazione arrivavano miasmi terribili e da giorni non si vedeva il compagno della donna in giro. Preoccupati dal bionomo sospetto hanno allerato i vigili del fuoco. Sul posto si sono portati anche i carabinieri e i sanitari del 118.

La donna si è rifiutata di aprire la porta e dopo una trattativa, infruttuosa, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso ed i carabinieri hanno bloccato la donna. I sanitari del 118 hanno provveduto a fornirle i primi soccorsi in quanto era in fortissimo stato di agitazione. Purtroppo all’interno dell’abitazione è stato trovato il compagno della donna privo di vita: Bartolomeo Capone, un uomo di più di 60anni originario di Paolisi, ma da anni si era trasferito nella vicina Rotondi.

La morte dovrebbe risalire a diversi giorni fa, in quanto il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Quando sono state spalancate le porte dell’abitazione un fortissimo odore ha invaso tutta la piazza. Atteso l’arrivo del magistrato per gli accertamenti. Probabilmente verrà disposta l’autopsia per stabilire le cause della morte. La compagna dovrà sicuramente ricevere delle cure ospedaliere.