Incendio autocarro sull'A16: concluse le operazioni dei vigili del fuoco/VIDEO Sul posto è intervenuta una squadra operativa dalla sede centrale, con il supporto di due autobotti

Ci sono volute alcune ore e l'impego di tre squadre dei vigili del fuoco di Avellino, per spegnere l'incendio che stamane ha coinvolto un autocarro carico di materiale plastico per imballaggio, lungo l'autostrada A16, in direzione Bari, al km 50+150 circa. Non sono mancati i disagi. Qui un precedente articolo e video.

Sul posto è intervenuta una squadra operativa dalla sede centrale, con il supporto di due autobotti. Le operazioni hanno richiesto un’intensa attività di spegnimento e contenimento.

Per consentire lo smassamento del carico e il completo spegnimento dei focolai residui, è stato necessario l’intervento di una macchina operatrice messa a disposizione dalla società autostrade.

Presenti sul posto anche la polizia stradale e personale della società autostrade, che hanno collaborato alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area