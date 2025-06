Avellino, tentato omicidio Liotti: annullata la sentenza: si torna in Appello Il procedimento penale torna per la seconda volta davanti ai giudici della Corte di Appello

di Paola Iandolo

Per il tentato omicidio Liotti, è arrivato anche l'annullamento bis in Cassazione della sentenza di secondo grado emessa dai giudici della I Sezione della Corte di Appello di Napoli nei confronti di Danilo Volzone. I magistrati della V Sezione Penale della Cassazione hanno accolto il ricorso dei penalisti Gaetano Aufiero e Alfonso Furgiuele sull’unica aggravante rimasta in piedi nei confronti di Volzone, ovvero quella della premeditazione.

Con l'annullamento bis da parte della Cassazione si dovrà celebrare un nuovo processo di Appello. Non solo. Le intercettazioni, infatti, nel caso dovesse decadere l’aggravante della premeditazione non saranno più utilizzabili. Bisognerà leggere le motivazioni dei giudici della Cassazione.

In appello la condanna è passata da quattordici a tredici anni. Questa la decisione dei giudici della I Sezione Penale nel processo di appello bis per il tentato omicidio di Francesco Carlo Liotti. La Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna per Volzone.

Volzone e’è accusato di aver teso un'agguato a Francesco Liotti, colpendolo al volto con un'arma da fuoco il 20 agosto 2020 in Via Visconti. Nonostante le ferite alla mandibola rimediate Liotti trovò riparo a casa della sorella.