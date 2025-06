Furto nell'area industriale di Camporeale ad Ariano: indaga la polizia Appello alla collaborazione: chi ha visto qualcosa segnali anche in forma anonima al 113

Rubati oltre cento condizionatori per casette modulari, all'interno di un grosso deposito. E' accaduto nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino.

Impianti in dotazione nei vari villaggi allestiti sul territorio dalle ferrovie dello stato lungo la tratta Apice-Orsara a supporto degli operi nei vari cantieri dell'alta capacità.

Il furto è avvenuto in piena notte e probabilmente studiato alla perfezione. I condizionatori sono stati caricati su un grosso mezzo e successivamente portati via da una seconda motrice essendo la prima non marciante.

Sul posto la polizia di Ariano che ha avviato le relative indagini. Gli inquirenti diretti dal vice questore Giulio Masini, particolarmente attento al territorio in maniera silenziosa, meticolosa e incisiva, contano molto anche sulla collaborazione da parte dei cittadini, lungo la trafficata arteria. Chi ha visto qualcosa potrebbe dare un impulso alle indagini anche in forma anonima.

L'area Pip di Camporeale è in notevole e continua espansione. E' sotto gli occhi di tutti. La pubblica illuminazione è stata potenziata, come pure l'attività di prevenzione i vigilanza. Controlli che verranno ulteriormente rafforzato al fine di stroncare sul nascere le infiltrazioni della malavita.