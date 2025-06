Montoro, incendio all'auto dell'assessore Siano: l'autore ha le ore contate Indagini ad ampio raggio per risalire all'autore e al movente dell'azione incendiaria

di Paola Iandolo

Ha le ore contate l'autore dell'incendio appiccato - intorno alla mezzanotte di martedì, nella frazione Piazza di Pandola all'auto dell'assessore Stefania Siano del Comune di Montoro. Grazie alle indagini i militari dell'arma l'uomo sarebbe stato individuato. Sono in corso ulteriori riscontri sulla persona identificata. L’autore del gesto, con il volto travisato da un passamontagna, ha scavalcato la recinzione dell’abitazione e, una volta raggiunto il veicolo parcheggiato sotto casa, lo ha cosparso con un liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco.

Le fasi dell’azione sono state riprese in maniera nitida dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso: gli inquirenti stanno analizzando le immagini registrate per tentare di risalire all’identità dell’uomo e al movente dell’atto considerato fin da subito come doloso. L’episodio ha suscitato sconcerto nella comunità locale. Il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, insieme all’intera amministrazione comunale, ha espresso piena solidarietà all’assessore Siano.