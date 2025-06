Alto Calore spa, salta l'udienza preliminare: sollevata un'eccezione L'udienza preliminare è stata rinviata a metà giugno quando verrà sciolta la riserva

di Paola Iandolo

Udienza preliminare rinviata per Michelangelo Ciarcia, Pantalone Trasi, Gerardo Santoli e Raffaele Castagnozzi a metà giugno, quando si deciderà sulla costituzione di parte civile dell'ente di corso Europa, l'Alto Calore. A sollevare l'eccezione il pm in aula in quanto dagli atti risulta imputato anche l'Alto Calore. I quattro imputati - in questo secondo filone - sono accusati a vario titolo di peculato, malversazione di erogazioni pubbliche, tentata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Le indagini coordinate dai pubblici ministeri Vincenzo Russo e Luigi Iglio avrebbero fatto emergere come la stessa società Alto Calore era stata ammessa a beneficiare del finanziamento pubblico per 454.912,50 euro nell’ambito del programma Fondo Nuove Competenze, fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale Europeo nato per contrastare gli effetti economici dannosi dell’epidemia Covid-19, con lo scopo di permettere alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori destinando parte dell’orario alla loro formazione rimborsando il costo delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei corsi.

Per cui avrebbe ottenuto nel settembre del 2021 l’anticipazione del contributo nella misura del 70% dell’importo finanziato, pari a euro 318.438,75 materialmente erogati dall’ INPS su mandato dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, competente sull’erogazione. Ma i circa cento dipendenti dell’ente di Corso Europa, dopo aver notato di essere iscritti ai corsi, mai effettivamente organizzati, hanno presentato delle segnalazioni sfociate nelle quattro informazioni di garanzia e nei due decreti di sequestro. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Nello Pizza, Marino Capone, Francesco Perone, Angelo Leone, Luigi Petrillo.