Montevergine, in vetta 17,3° all'alba: temperature in aumento Le previsioni dell'Osservatorio

A Montevergine, sul Monte Partenio in provincia di Avellino, l’alba di questa mattina ha i colori della bella stagione, come mostrato da un suggestivo scatto sulla pagina dell'Osservatorio di Montevergine. Cielo terso e temperature sopra la media già durante le prime ore del giorno. All’Osservatorio, la temperatura registrata è di 17.3°C. Oggi si prevedono condizioni soleggiate per l’intero arco della giornata, fatta salva la formazione di isolate nubi pomeridiane. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Venti: deboli o localmente moderati, dai quadranti occidentali.

Per dopodomani, sabato 07 giugno 2025, come spiegano gli esperti dell'osservatorio si prevedono condizioni di cielo sereno per l’intero arco della giornata. Temperature: in lieve aumento. Venti: deboli o localmente moderati, dai quadranti occidentali.