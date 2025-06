Anziano salvato in montagna: "Quell'emozione grande di trovarlo sano e salvo" Monteforte, la task force dei soccorsi e il racconto dei finanzieri Sagf di Sant'Angelo dei Lombardi

Lo hanno trovato e salvato in 24 ore, grazie al fiuto di Jaque, pastore tedesco grigione della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi. Lo hanno recuperato in tempi record, in un canalone in montagna a Monteforte Irpino e ad 87 anni è tornato a casa sano e salvo il dottore Antonio Noviello, cardiologo in pensione con la passione per la ricerca di funghi e fragoline.

La gioia del ritrovamento

“Sono felice di vedervi. È stata questa la prima frase che ci ha detto il dottore , non appena lo abbiamo trovato– racconta Antonello Di Rubbo Ccs Guardia di Finanza Sagf Sant'Angelo dei Lombardi -. E' stata un'emozione indescrivibile trovarlo vivo, riportalo a valle, sapere che sta bene. Sono questi gli avvenimenti che rendono il nostro lavoro straordinariamente appagante. Siamo sempre pronti a scendere in campo con la consapevolezza di voler aiutare ad ogni costo le persone”-

La task force delle ricerche

E' stato attivato subito dalla prefettura il piano di ricerca persone scomparse che ha visto insieme Carabinieri, Vigili del fuoco, protezione civile, volontari, Croce Rossa, gli uomini del soccorso alpino Ce della Stazione Alpina della Guardia di Finanza di Sant'Angelo. Una task force che in meno di 24 ore e sotto l'egida della prefettura di Avellino è riuscita a salvare il dottore Noviello. Una corsa contro il tempo, le ricerche sono andate avanti anche di notte tra martedì 3 giugno e mercoledi 4 giugno , per salvarlo. Da solo l'anziano si era avventurato in un canalone, non riuscendo in seguito a risalire il terrapieno e nel canalone avrebbe trascorso la notte e il giorno seguendo, fino all'arrivo dei soccorritori.

Il comandante Erre: plauso a tutti i componenti del piano ricerche scomparse

“E' stata una grande gioia per tutti i partecipanti alle ricerche, ritrovare il signore, e poterlo consegnare sano e salvo alla sua famiglia, che ha vissuto ore di grande apprensione – spiega il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino Leonardo Erre -. Sono orgoglioso del lavoro garantito dai finanzieri della stazione di Sant'Angelo dei Lombardi, sempre pronti a prestare soccorso e dare sostegno in situazioni di vera emergenza. Colgo l'occasione per ricordare a tutti, soprattutto in vista dell'estate, di evitare rischi avventurandosi in zone impervie e senza portare cellulare, acqua e indumenti vistosi. Sono accorgimenti e attenzioni necessarie, per vivere in sicurezza uscite ed escursioni. Un plauso a tutta la task force per la brillante prova di efficacia, sinergia e tenacia in questa operazione, che si è conclusa con un emozionante lieto fine".