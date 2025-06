Incidente durante il Giro della Campania, ciclisti a terra e traffico in tilt Avellino, nei pressi del comando dei vigili del fuoco

Un incidente ha segnato i primi chilometri della tappa odierna del Giro di Campania, quando diversi ciclisti sono rovinati a terra nei pressi del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Alcuni atleti hanno riportato ferite a seguito della caduta, mentre la corsa è proseguita regolarmente lungo il tracciato prestabilito.

La tappa odierna del Giro di Campania, lunga 114,5 chilometri, tra le più affascinanti dell’intero calendario regionale per la corsa dedicata agli Under 23 ha fatto tappa anche in alcuni comuni della provincia di Avellino con arrivo previsto a Maiori.

Come già era accaduto durante il passaggio del Giro d’Italia alcuni ciclisti sono caduti al suolo mentre percorreva la variante di Avellino, nei pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco

Nell’incidente sono rimasti feriti alcuni atleti, che però non verserebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri e sanitari.