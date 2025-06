Rissa tra detenuti al carcere di Bellizzi, agenti feriti in pronto soccorso Il nuovo episodio viene denunciato dal segretario della Uilpa-Penitenziaria, Raffaele Troise

Rissa tra detenuti all'interno del carcere di Avellino. Il nuovo episodio viene denunciato dal segretario della Uilpa-Penitenziaria, Raffaele Troise. Un detenuto per reati comuni sarebbe stato aggredito da altri reclusi, ristretti nella stessa sezione, nei locali del reparto transito.

Il peggio è stato evitato grazie al tempestivo interventi degli agenti che per ristabilire l'ordine sono rimasti feriti e medicati, con sette giorni di prognosi, al pronto Soccorso dell'ospedale "Moscati" del capoluogo irpino. L'ultimo grave episodio di scontri tra detenuti all'interno del carcere di Avellino risale al 22 ottobre del 2024 quando un 26enne detenuto napoletano, Paolo Piccolo, venne ridotto in fin di vita nel corso di una spedizione "punitiva". Piccolo, dopo sette mesi trascorsi nel reparto di rianimazione del "Moscati" è stato trasfeiro alcuni giorni fa in un centro di riabilitazione della provincia di Avellino.