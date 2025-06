Il giallo di Emanuela Orlandi: oggi in Irpinia a Carife il fratello Pietro La quindicenne figlia di un dipendente del Vaticano misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983

Carife, piccolo comune della Baronia in provincia di Avellino. E’ qui che è nata Maria Pezzano, la madre di Emanuela Orlandi, la quindicenne figlia di un dipendente del Vaticano misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983.

Pasquale Lo Russo, 80 anni, ex funzionario dell’avvocatura dello stato, cugino di primo grado di Emanuela tornerà in Irpinia, questa volta insieme a Pietro Orlandi, fratello maggiore di Emanuela che nei giorni scorsi ha già rivolto un accorato appello a Leone XIV: "Mia madre non avrà pace finché non arriverà la verità su Emanuela, ci aiuti".

"Il coraggio della verità: il caso Emanuela Orlando". E' il tema dell'incontro in programma questo pomeriggio alle 16.30 nel museo archeologico in via Melina con ingresso libero.

"Sciacallaggio nel corso degli anni e continue notizie false su questa triste storia - afferma Lo Russo - non si riesce a venire a capo di questa vicenda. Il caso torna spesso alla ribalta e poi tutto cade nuovamente nel dimenticatoio.

L'ultimo ricordo di Emanuela ai funerali di mio padre, poi il rapimento e da allora non l'ho più vista.

Pensavamo tutti all'inizio ad una fuga d'amore, una bravata da ragazzina, magari fosse stato così. Ma la realtà purtroppo oggi ci consegna solo mistero fitto, così triste e inquietante, senza un solo elemento certo nelle nostre mani."