Arrestato 60enne avellinese: nella sua abitazione cocaina e denaro in contante Condannato per direttissima a un anno e mezzo con presentazione alla Pg

Nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 60enne trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In particolare, a seguito di un controllo e alla successiva perquisizione a carico dell’uomo, venivano rinvenuti nella sua abitazione 11 involucri termosaldati contenenti cocaina, già pronti per essere posti in commercio, nonché 520 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Il tutto veniva debitamente sottoposto a sequestro.

Il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Avellino, avvisato dell’arresto, disponeva la sottoposizione della persona agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e contestuale rito per direttissima.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina presso il Tribunale di Avellino, l’arrestato è stato riconosciuto responsabile del reato a lui ascritto e, di seguito a rito abbreviato, condannato ad un anno e sei mesi di reclusione -pena sospesa- con obbligo di presentazione alla p.g.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.

Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino sono tese a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti.