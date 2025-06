Forino, avvelenamento di un pitbull di quattro anni: aperta un'inchiesta L'avvelenamento segue altri episodi violenti compiuti in danno di animali

di Paola Iandolo



Aika, uno splendido pitbull di 4 anni, è stato avvelenato: aperta un'inchiesta dalla procura della Repubblica di Avellino dopo la denuncia presentata dai suoi proprietari e dopo l'esito dell'esame necroscopico eseguito presso l'istituto zooprofilattico di Portici. Si resta in attesa degli esami tossicologici.

Aika è stata ritrovata morta dal suo proprietario davanti alla sua abitazione a Forino. Ancora sotto shock, l'uomo si è recato presso la caserma dei carabinieri per presentare la denuncia sulla morte di Aika. Sul caso, la procura della Repubblica di Avellino ha aperto un'inchiesta per individuare chi ha ucciso Aika. "Deve essere fatta giustizia e piena luce su questa vicenda" il disperato appello del proprietario.

Altri casi di cani uccisi sono stati registrati in altri comuni irpini. Nel gennaio del 2025 Nathan, un cane di 11 anni, è stato ucciso con un colpo di fucile in via Breccelle, a Monteforte Irpino. Non si ferma nemmeno la strage silenziosa dei gatti. L'ultima a colpi di acido nei confronti del gatto Pasqualino, a Santa Lucia di Serino.