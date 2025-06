Lioni, tentata estorsione: domani i due arrestati davanti al gip Vittima un 18enne di Lioni ai quali i due con minacce ed avvertimenti hanno chiesto 13mila euro

di Paola Iandolo

Tutto sarebbe nato per uno scherzo. Vittima un ragazzo di diciotto anni finito nelle richieste estorsive di due ragazzi del posto, sottoposti alla misura cautelare. Un incubo a cui, dopo la denuncia del ragazzo, che esasperato ha confidato tutto alla mamma, hanno posto fine i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

I militari dell’Arma hanno ricostruito uno scenario di minacce, anche mostrando quella pistola che sarebbe stata oggetto della richiesta, nata secondo l’ipotesi investigativa per scherzo. I Carabinieri hanno eseguito due misure cautelari per estorsione. I due avrebbero imposto la consegna di 13mila per l’acquisto di una pistola.

Domani mattina i due arrestati, difesi dagli avvocati Antonio Rosania e Paola Rotonda, dovranno comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino Lucio Galeota per l’interrogatorio di garanzia, in quella sede potranno chiarire la loro posizione.