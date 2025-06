Avella, operaio morto sul lavoro: aperta un'inchiesta dalla Procura A coordinare le indagini il pm Annalisa Imparato della procura di Santa Maria Capua Vetere

di Paola Iandolo

Avella - Le indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere dovrà accertare eventuali responsabilità per l’ improvvisa e prematura morte di Antonio D’Avella, 38 anni, stroncato da un malore mentre si trovava a lavoro a Castelvolturno. Stamattina il magistrato che conduce le indagini, il sostituto procuratore Annalisa Imparato, ha conferito l’incarico per l’accertamento irripetibile, eseguito in giornata all’ospedale di Caserta.

Il fascicolo d'indagini per ora è stato aperto contro ignoti per omicidio colposo dalla Procura sammaritana. I familiari del trentottenne sono assistiti dall’avvocato Fioravante Annunziata. Nella giornata di domani la salma del trentottenne, marito e papà meraviglioso di una bambina di 6 anni, sarà consegnata ai familiari per poter organizzare la cerimonia funebre.