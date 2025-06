Tenta il suicidio, salvata da carabiniere: Lorenzo Di Prete eroe irpino Il militare di Santo Stefano del Sole ha afferrato la 22enne che stava per lanciarsi nel vuoto

Un intervento tempestivo, un gesto eroico e una vita salvata: è quanto accaduto a Milano in via Ovada. Protagonista un carabiniere irpino. Si tratta di Lorenzo Di Prete, 30 anni di Santo Stefano del Sole – Il sindaco e l’ amministrazione comunale si complimentano col carabiniere Lorenzo Di Prete che insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Milano è riuscito ad afferrare per il braccio una giovane di 22 anni che voleva lanciarsi nel vuoto da un palazzo. La ragazza aveva gli occhi bendati ed era seduta su un cornicione.

Lorenzo militare eroe

Lorenzo solo un anno fa si era reso protagonista di un’altra operazione meritevole di apprezzamento da parte del Comando Regionale Lombardia, in quell’occasione aveva prontamente rintracciato a bordo dì un bus una bimba di nove anni che si era allontanata da sola dalla propria abitazione.

Anche il Papa' Salvatore è un carabiniere

I complimenti si estendono a tutta la famiglia DI PRETE (residente a Santo Stefano del Sole) , in particolare al papà Salvatore anche egli militare dell’arma col ruolo di sovrintendente.