Serino, inchiesta sul Brescia Calcio: perquisito anche l'irpino Alfieri La perquisizione è stata effettuata a Serino presso l'abitazione del 25enne indagato

Inchiesta sul Brescia Calcio per crediti iva: perquisita l'abitazione a Serino di Gianluca Alfieri. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Avellino, su delega del Nucleo Pef di Brescia, ha perquisito i beni immobili e mobili del 25enne indagato. Dunque, i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia. Sequestrato anche il cellulare del giovane imprenditore irpino.

L’indagine delle Fiamme Gialle avrebbe permesso di disvelare l’esistenza di un articolato schema fraudolento teso a consentire a diverse figure imprenditoriali di beneficiare indebitamente di crediti IVA inesistenti. In particolare gli indagati, avvalendosi di società fiscalmente inadempienti, prive di sedi operative e rappresentate da soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia in materia di reati fiscali, avrebbero generato crediti fiscali fittizi per un importo quantificato, allo Stato, in oltre quattro milioni di euro. Tali crediti sarebbero stati successivamente ceduti, tramite una ulteriore società “veicolo” a diverse persone giuridiche, tra le quali il Brescia Calcio S.p.A., al fine di consentire un abbattimento del carico fiscale e contributivo.

All’esito dei riscontri investigativi, la citata società “veicolo”, con sede a Milano (si tratta del Gruppo Alfieri) sarebbe risultata priva delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio della specifica attività finanziaria e sprovvista di un’effettiva e idonea struttura imprenditoriale. In tale contesto, sarebbe altresì emerso il coinvolgimento di uno studio di professionisti operanti prevalentemente nel territorio bresciano. Nel corso delle attività di perquisizione, infine, è stata sottoposta a sequestro anche la documentazione necessaria per verificare la responsabilità amministrativa delle società coinvolte.