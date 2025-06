Mercogliano, investimento mortale: indagato il conducente per omicidio stradale Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sulla salma di Anna Miele

di Paola Iandolo

Le indagini per far luce sull'investimento mortale avvenuto ieri mattina a Torrette di Mercogliano, in cui ha perso la vita Anna Miele di Forino, continuano a tutto campo.Indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo, un rumeno 25enne risultato negativo all'alcool test e alle sostanze stupefacenti. La sua iscrizione è un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili. Particolare attenzione sarà riservata all'analisi del cronotachigrafo che potrebbe chiarire velocità, tempi di guida e manovre effettuate. Il tutto è al vaglio degli inquirenti,comprese le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

La donna, conosciuta da tutti in paese con il nome di Grazia, è morta sul corpo. Era uscita per delle commissioni, ma il tragitto si è trasformato in tragedia. A Forino è il giorno del silenzio e del cordoglio. Il sindaco Antonio Olivieri ha parlato di un'intera comunità scossa per la perdita di una persona molto conosciuta e stimata. Una tragedia che lascia sgomenti, ha dichiarato " Anna lascia il marito e tre figlie ai quali va l'abbraccio commosso di tutti noi". In segno di rispetto, molte iniziative pubbliche previste in questi giorni sono state rinviate o ridimensionate e l'amministrazione e i cittadini attendono ora che la salma venga restituita alla famiglia per poter celebrare i funerali.