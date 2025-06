Scontro auto-moto: ragazzino in gravi condizioni al Moscati L'impatto a Sperone

Travolti da un’auto mentre erano in sella a una motocicletta. Uno di loro, residente a Roccarainola, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Avellino, in prognosi riservata. L'incidente si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì lungo la statale 7 bis a ridosso di piazza Luigi Lauro e del Palazzo Comunale di Sperone. A bordo del mezzo due minorenni. Uno di loro ha riportato ferite più gravi, è stato subito stabilizzato dai sanitari del 118 e trasferito al Moscati dove è stato subito operato. La dinamica dell’incidente è oggetto di approfondi menti da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano, coordinati dal maggiore Gianfranco Iannelli. E' stata ascoltata la persona alla guida della macchina. Si tratta di un giovane del posto che si è subito fermato per prestare soccorso. Ferite meno gravi per l’altro ragazzo che era con lui in sella.