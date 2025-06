Sirignano, Andrea in sciopero della fame: "Mio padre non è stato pagato" Il giovane chiede che venga fatta chiarezza sulla questione che si protrae da anni

di Paola Iandolo



Si incatena e inizia lo sciopero della fame davanti al Comune di Sirignano come riportato sulla pagina facebook di Enzo Costanza. A portare avanti la clamorosa protesta Andrea Schettino: "Non sono stati pagati i soldi al mio compianto padre, l'ingegnere Gaetano Schettino, per la direzione dei lavori di un'opera pubblica". Schettino esasperato va avanti e precisa: "Mio padre defunto ha diretto la costruzione di un'opera per la captazione delle acque in paese".

Stamattina Andrea, con un manifesto si è recato davanti al comune per denunciare la situazione che lui e la sua famiglia stanno subendo. Si è seduto davanti agli uffici comunali per portare avanti la sua silenziosa e pacifica protesta: chiede che venga fatta "chiarezza sula situazione misteriosa che va avanti da oltre venti anni".