Monteforte, autobus prende fuoco in A16: passeggeri a piedi e tragedia sfiorata Intervento tempestivo di polstrada e caschi rossi. Borrelli: poteva essere una strage

Momenti di grande paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza per i 28 passeggeri che viaggiavano a bordo di un autobus privato diretto da Napoli ad Avellino, andato improvvisamente a fuoco questa mattina lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, poco prima dell’ingresso nella galleria di Monteforte Irpino.

Dramma sfiorato

Un dramma sfiorato ed evitato grazie alla prontezza e sangue freddo dell'autista che, resosi conto di quanto stava per succedere, ha prontamente accostato e invitato i passeggeri a scendere, prima che il bus fosse avvolto dalle fiamme.

Fiamme e paura prima della galleria

La Polizia stradale è intervenuta per prestare i primi soccorsi e coordinare la viabilità in sicurezza , mentre i Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio, che nel frattempo si era esteso rapidamente ai margini della carreggiata. Il traffico in direzione Avellino ha subito forti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni, per fortuna conclusesi senza che nessuno restasse ferito.

Borrelli: tragedia sfiorata

Alcuni automobilisti di passaggio hanno ripreso la scena, inviando le immagini dell’incidente al deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi – Sinistra), il quale ha parlato di “una tragedia sfiorata”, sottolineando come l’esito sarebbe potuto essere ben più grave se il rogo fosse divampato all’interno della galleria. Borrelli ha chiesto “verifiche immediate per accertare le cause dell’incendio” e controlli approfonditi sullo stato dei mezzi in circolazione nella regione, auspicando che “la sicurezza di cittadini, turisti e lavoratori diventi una priorità”.