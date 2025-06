Auto in fiamme a Rione Valle: vigili del fuoco e forze dell'ordine sul posto Avellino, la vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme

Un'auto è andata completamente distrutta a causa di un rogo, divampato poco fa, a Rione Valle ad Avellino.

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno provveduto a domare le fiamme, evitando ulteriori danni alle aree circostanti. Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area per garantire la sicurezza e coordinare gli accertamenti.

Cause dell’incendio ancora sconosciute

Al momento non sono note le cause dell’incendio. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica del rogo e stabilire se si tratti di un evento accidentale o di un atto doloso.