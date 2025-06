Rapianato del cellulare e aggredito con violenza: arrestato 23enne E' successo nei pressi di piazza Garibaldi a Napoli

La polizia ha arrestato un 23enne originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti anche spcifici, per rapina.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto -Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara in direzione di Piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicandone un altro poco distante, ha raccontato che lo stesso, insieme ad un complice, gli aveva asportato il cellulare che aveva tra le mani dopo averlo aggredito fisicamente.

Gli operatori, tra non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato l'uomo in via Poerio, traendolo ed arrestato. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.