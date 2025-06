Tragedia a Sperone, 35enne si toglie la vita nel deposito di un'azienda Nel pomeriggio di oggi l'intervento dei Carabinieri di Avella

Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Avella (AV) sono intervenuti in via Lagnitiello a Sperone, per il suicidio di un 35enne di origine colombiane presso un'azienda agricola del posto.

L’uomo, durante la pausa pranzo dalle attività lavorative, si è impiccato in un deposito.

Dopo l’intervento del medico legale, l'Autorita' Giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari.