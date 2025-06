Assalto in gioielleria: 2 arresti per tentata rapina a Mercogliano Lo scorso ottobre tre banditi mascherati e armati di pistole tentarono il colpo

Tentata rapina a una gioielleria di Mercogliano: due arresti e indagini in corso. La Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino ha reso noto che, nei giorni scorsi, il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due persone. I soggetti sono attualmente indagati, allo stato delle indagini, per il reato di rapina aggravata in concorso ai danni di una gioielleria.

Il 22 ottobre 2024 l'assalto in gioielleria

L’episodio risale alla mattinata del 22 ottobre 2024, quando tre individui, travisati con maschere di carnevale e armati di pistole e di un fucile, hanno fatto irruzione in un esercizio commerciale di Mercogliano, approfittando dell’apertura della porta automatica.

La reazione e la fuga

Una volta all’interno, i malviventi hanno minacciato con violenza i presenti nel tentativo di compiere una rapina. Tuttavia, a causa della reazione di un esercente situato nei pressi della gioielleria, non sono riusciti né a farsi consegnare i preziosi né ad asportarli.

I rapinatori si sono quindi dati alla fuga, bloccando temporaneamente l’accesso all’attività commerciale e allontanandosi a bordo di un’autovettura di colore scuro, dotata di targa contraffatta, guidata da un quarto complice.

Le indagini

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che hanno eseguito un accurato sopralluogo finalizzato all’acquisizione di elementi di videosorveglianza e altri riscontri utili all’identificazione degli autori del reato.

Durante la fase investigativa è emersa anche la presenza di una quarta complice: una donna travestita con cappellino e occhiali, che si era posizionata presso l’ingresso della gioielleria fingendosi interessata a un acquisto, con il solo scopo di far aprire la porta automatica. Al momento dell’irruzione del gruppo armato, la donna è fuggita a piedi, raggiungendo poco dopo un’altra autovettura sulla quale è salita per allontanarsi rapidamente in direzione del casello autostradale.

Le indagini, supportate da riscontri puntuali e dalla ricostruzione delle fasi preparatorie del colpo, hanno consentito di individuare gli autori e i veicoli utilizzati. Elementi determinanti sono risultati i sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti dai presunti responsabili, che avrebbero anche avuto contatti con presunti basisti.