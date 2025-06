Morto carbonizzato a Monteforte Irpino, la tragedia di Generoso - FOTO L'uomo è stato trovato morto nella sua auto lungo la provinciale Breccelle

Dolore e cordoglio a Monteforte Irpino per la tragica morte di Generoso Forino, 48 anni, che ieri è stato trovato senza vita nella sua auto in fiamme, lungo la provinciale Breccelle, che collega il comune di Monteforte a quello di Forino. I soccorritori ieri pomeriggio, venerdì 27 giuno 2025, si sono trovati di fronti una auto in fiamme, una Volkswagen Passat, con all'interno il corpo carbonizzato del 48enne. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Nelle prossime ore sarà chiarita cosa è accaduto ieri pomeriggio dinanzi l'ingresso dell'Isola ecologica. Il rogo è divampato nell’auto alimentata a gasolio che ha preso fuoco. Non è stato un semplice intervento tecnico quello richiesto ai Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, giunti con prontezza sul posto: dentro il veicolo, completamente avvolto dalle fiamme, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

L’incendio è stato domato, l’area messa in sicurezza. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Baiano, per gli accertamenti di competenza, e il medico legale, cui spetta — come da prassi — il compito ingrato di ricostruire i minuti finali. Toccherà all’autorità giudiziaria stabilire le cause, le modalità di quanto avvenuto ieri. Dolore e cordoglio in paese per la tragica fine del 48enne.