Pauroso incidente a Lauro, bus dell'Eav si schianta contro un albero Sfiorata la tragedia

Brutto incidente a Lauro, nel pomeriggio di ieri, dove un autobus dell'EAV - dopo che l'autista ha perso il controllo - si è schiantato contro uno dei platani che si trovano lungo la strada.

Tanta paura per l'autista, che è rimasto incastrato, poi messo in sicurezza ed infine consegnato alle cure del personale del 118 dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino.

Fortunatamente, al momento dell'incidente, non c’erano pedoni o altre vetture nella corsia opposta e nessun passeggero all’interno del mezzo.

Ancora sconosciute le cause del sinistro, ma non si esclude che l’autista possa aver avuto un malore o ci sia stato un guasto del mezzo. L’autista, anche se ferito, non sarebbe in gravi condizioni.