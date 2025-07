Domani sospensione dell'acqua in alcune zone di Avellino Dalle ore 9 alle ore 15:45 per alcuni lavori di manutenzione degli impianti elettrici



La società idrica Alto Calore ha reso noto al Comune di Avellino che, in riferimento all’interruzione di energia elettrica programmata da e-distribuzione per il prossimo 3 luglio, per l’esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti, è prevista la sospensione temporanea del servizio idrico, nello stesso giorno, dalle ore 9 alle ore 15:45, nelle seguenti zone cittadine:

Località Pennini

Località Cappuccini

Frazione Picarelli

Villa dei Pini