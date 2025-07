L'incubo è finito: Francesca ritrovata sana e salva dalla polizia Ha funzionato il piano provinciale di emergenza per la ricerca di persone scomparse

Francesca, la ragazza scomparsa da Avellino, è stata rintracciata in Giugliano in Campania, dopo un lungo e complesso lavoro info-investigativo svolto dalla squadra mobile di Avellino e coordinato dalla locale Procura della Repubblica.

Tutto è partito il 20 giugno scorso

La ragazza si era allontanata il 20 giugno scorso e qualche giorno dopo i genitori ne avevano denunciato la scomparsa non ricevendo più sue notizie e temendo per il suo stato di salute.

Il grande lavoro della polizia cordinato dal questore Pasquale Picone

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino si sono prontamente attivati per rintracciare la giovane avviando gli approfondimenti investigativi necessari attraverso il puntuale coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino.

Dopo giorni di apprensione la svolta

Nella mattinata odierna, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi progressivamente acquisiti, è stata richiesta al Prefetto di Avellino anche l’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse al fine di incrementare la predetta attività di ricerca con ulteriori supporti, anche il coinvolgimento degli organi di informazione.

Le segnalazioni utili nel lavoro di ricerche

Intanto, dopo aver riscontrato numerose segnalazioni giunte sia ai genitori che alla centrale operativa della Questura, la ragazza è stata dapprima individuata in un’area della provincia di Napoli ed oggi pomeriggio rintracciata dagli agenti della Squadra Mobile che l’hanno condotta presso il vicino Commissariato.

Incubo finito

Verificato le sue condizioni di salute, è stata affidata ai genitori che hanno ringraziato la Polizia per l’attenzione prestata e per non aver lesinato risorse nel rintraccio della figliola.