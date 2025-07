Dolce Vita, la procura ha chiesto il processo: il 15 ottobre udienza preliminare I 28 indagati compariranno davanti al gup del tribunale di Avellino ad ottobre

di Paola Iandolo

Inchiesta “Dolce Vita”, la procura chiede il processo per Gianluca Festa e altri 27 imputati. Firmate le richieste di rinvio a giudizio per l’ex sindaco di Avellino, accusato di corruzione, peculato, rivelazione del segreto d'ufficio e associazione a delinquere. Chiesto il processo per altre 27 persone coinvolte nell’inchiesta Dolce Vita con diverse ipotesi di reato. L'udienza preliminare il prossimo 15 ottobre. In questa occasione il gup dovrà decidere se avviare o meno il processo.

Le indagini sono state portate avanti dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza. Indagini che hanno permesso di contestare i reati relativi alle due misure cautelari, sia personali che interdittive, applicate a carico di alcuni indagati, revocate successivamente dal tribunale del Riesame.