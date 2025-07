Ariano solidalizza con Francesca Albanese, Franza: "Ti aspettiamo tra noi" "Le sue parole rappresentano una speranza per molti, una luce in un contesto di buio e oppressione"

"Oggi è dovere morale esprimere la nostra solidarietà nei confronti di Francesca Albanese, nostra concittadina illustre, e relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

In un momento in cui la sua voce, così fondamentale per la difesa dei diritti umani, è oggetto di vergognosi attacchi da parte del governo Trump, la comunità di Ariano Irpino è con lei, al suo fianco".

Ad affermarlo in una nota è il sindaco Enrico Franza.

"Francesca Albanese lavora instancabilmente per portare alla luce le ingiustizie e le sofferenze di chi vive sotto occupazione. Le sue parole rappresentano una speranza per molti, una luce in un contesto di buio e oppressione. È essenziale che tutti noi ci impegniamo a difendere i diritti umani e a sostenere chi, come Francesca, si batte per la giustizia e la dignità. Facciamo sentire la nostra voce in sostegno di Francesca Albanese".