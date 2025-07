Baiano, svuotano i conti correnti: arrivano quattro condanne I quattro condannati erano riusciti a risalire ai codici di accesso ai conti correnti per svuotarli

di Paola Iandolo

Svuotavano i conti correnti dei clienti in punta di morte: inflitte quattro condanne. Contestata la truffa in concorso. Ha rimediato tre anni e sei mesi S.M, una family banker del Baianese ritenuta la mente del gruppo difesa dall’avvocato Danilo Iacobacci, assolta da altri due capi di imputazione per truffa e dalla più grave accusa di associazione. Atri due irpini D.S.M di Solofra, difeso dall’ avvocato Domenico Iommazzo, è stato condannato a tre anni e assolto dall’ accusa di associazione, un’ altra residente nel Baianese, I.M, è stata condannata a tre anni di reclusione.

Quattro i proscioglimenti per intervenuta prescrizione di almeno otto capi di imputazione e un'assoluzione “perche’ il fatto non sussiste" tra cui F. C. un agente assicurativo di Baiano - difeso dall'avvocato Costantino Sabatino - dall’ accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. La Procura aveva invocato una condanna a nove anni per S.M e cinque anni e sei mesi per F.C. Questa la decisione dei giudici del Collegio Penale del Tribunale di Nola su uno dei filoni processuali nati dall’inchiesta della Procura di Napoli e della Guardia di Finanza.

L’ inchiesta aveva smascherato il sistema per captare i codici di accesso ai conti correnti di clienti moribondi per svuotarli prima che avvenisse il decesso. Il promotore finanziario, o la family banker, S. M e l’agente assicurativo F C, entrambi di Baiano, erano finiti ai domiciliari con le accuse di riciclaggio, truffa e frode informatica. Nel processo davanti ai giudici di Nola era contestata a loro carico l’accusa più grave, quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all’ autoriciclaggio. La motivazione della sentenza sarà depositata entro novanta giorni.