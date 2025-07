Avellino, cade dal balcone: grave un presunto topo di appartamento in fuga L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri nel rione Valle. Le indagini sono in corso

di Paola Iandolo

Un uomo di origine albanese, sospettato di essere un topo d'appartamento, è precipitato da un balcone nella zona di Valle ad Avellino nel tentativo scappare dopo essere stato scoperto. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove versa in gravi condizioni. Al momento, resta ricoverato con prognosi riservata.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il sospettato sarebbe stato sorpreso mentre era intento a introdursi in un’abitazione privata per compiere un furto. Per sottrarsi all’intervento dei residenti e di alcuni passanti, avrebbe tentato la fuga calandosi da un balcone. Purtroppo nel tentativo di sfuggire alla giustizia è caduto rovinosamente a terra. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 per prestare le prime cure al malcapitato.