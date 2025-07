Avellino, Pippo il cane di quartiere è stato investito: trasferito all'Asl Pippo è stato trasferito in una struttura veterinaria dell’ASL di Avellino

di Paola Iandolo

Ore di apprensione per Pippo, il cane di quartiere riconosciuto come tale anche dal Consiglio comunale di Avellino, è stato investito. Il cane è rimasto ferito in via Campane. Immediatamente soccorso si è reso necessario il trasferimento in una struttura veterinaria. Le sue condizioni non sono preoccupanti, ma è stato trasferito per prestargli delle cure adeguate. Nel frattempo - sul posto - è arrivata anche la polizia municipale, che ha identificato l’automobilista coinvolto nell’incidente: si tratta di un anziano residente in zona. I vigili urbani hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli appelli precedenti

Solo nell'ottobre scorso l'amministrazione comunale di Avellino fu costretta a fare il punto della situazione sulle condizioni di salute del cane di quartiere e asottoporlo ad un controllo dal veterianario e a degli esami diagnistici. “Pippo è fortemente in sovrappeso." Questo il responso dei veterinari. Il cucciolone più amato dagli avellinesi doveva perdere 17 chili. Il primo “cane di quartiere” della città di Avellino è stato - in passato - anche sottoposto ad una dieta particolare.