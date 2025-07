D'Agostino: "Fronte comune per fermare violenza contro amministratori" L'aggressione al vice sindaco di Rotondi Bartolomeo Esposito e le reazioni politiche

“L’ignobile aggressione subita due giorni fa dal vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito, si inserisce in un preoccupante contesto di atti intimidatori e violenti contro gli amministratori pubblici, un fenomeno che desta allarme e richiede interventi urgenti.” Così in una nota il segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino, che aggiunge:



“È inaccettabile che chi si dedica con passione al servizio della collettività debba operare in un clima di insicurezza. Questa aggressione contro Esposito non colpisce solo la persona, ma le istituzioni che egli rappresenta. Al vicesindaco di Rotondi e a tutti gli amministratori vittime di episodi simili va la nostra piena solidarietà.”



“Già nelle prossime ore - prosegue D’Agostino - Forza Italia coinvolgerà la Prefettura e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per sollecitare misure concrete che garantiscano maggiore tutela agli amministratori pubblici irpini.

È indispensabile potenziare le risorse e gli strumenti a disposizione delle Forze dell’Ordine, che nel caso di Esposito hanno tempestivamente identificato i responsabili del pestaggio”.



“Occorre fare fronte comune per contrastare questo clima di intimidazione e assicurare che chi serve la comunità possa farlo in piena sicurezza,” conclude D’Agostino