Possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso: denunciato georgiano L'intervento degli agenti della squadra volante di Avellino

I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Avellino, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 36enne cittadino georgiano, perché trovato in possesso di arnesi atti allo scasso.

In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della squadra volanti, a seguito di richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “113” da un collega libero dal servizio, si recavano presso l’abitazione del richiedente che riferiva di aver scorto l’uomo aggirarsi con fare sospetto. Immediatamente, gli operatori di Polizia, giunti sul posto, individuavano l’uomo, gravato da foglio di via obbligatorio con divieto di ingresso in Avellino, per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà.

Preziosa è stata la collaborazione dei residenti con la tempestiva segnalazione al 113.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.