Avellino, paura in centro: esplosi diversi colpi d'arma da fuoco davanti al bar Sarebbero stati esplosi dei colpi a salve, ma le indagini sono in corso per far luce sugli episodi

di Paola Iandolo

Attimi di terrore in pieno centro ad Avellino, nel tardo pomeriggio di oggi. Sono stati sparati due colpi di pistola, prima in via Tagliamento e subito dopo in via Piave, in entrambi i casi nei pressi di due bar. Ad esploderli con una pistola a salve sarebbe stata la stessa persona che è stata identificata dai carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è dato alla fuga.

Avrebbe agito in seguito a una lite. Indagano i carabinieri del Comando provinciale di Avellino che stanno cercando di fare piena luce. Si sono vissuti momenti di grande paura: il doppio episodio è avvenuto in due strade molto frequentate e nel pieno pomeriggio. Alcuni colpi sarebbero stati esplosi anche nei bar dove vi erano soggetti già noti alle forze dell'ordine. Fortunatamente non si sono registrati feriti.