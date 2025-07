Domicella, nuovo blitz contro lo sfruttamento dell'immigrazione E' il quarto che viene eseguito a Domicella in pochi mesi

di Paola Iandolo

Nuovo blitz contro lo sfruttamento dell’immigrazione e il sovraffollamento abitativo a Domicella. E' il quarto in pochi mesi perchè si è registrato un notevole flusso di cittadini originari del Banghaldesh nel comune vicino. Una condizione che è stata segnalata dal Comune e già da tempo è oggetto di attenzione da parte della Procura della Repubblica di Avellino e della Questura di Avellino, a partire dallo stesso Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma.

All’alba il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Baiano, i tecnici del Comune di Domicella hanno nuovamente ispezionato abitazioni sospettate di essere in realtà degli opifici abusivi o case sovraffollate nel territorio di Domicella. Quelle dove già nei mesi scorsi si era scoperto come fossero ospitati bengalesi in soprannumero ed in condizioni di igiene e sicurezza precari. Oltre alla circostanza che in più occasioni le stesse persone trattenute in condizioni igieniche precarie, venivano anche utilizzate come.operai per pochi euro all’ora. Gli esiti di questa nuova operazione non sono ancora noti.