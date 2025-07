Domicella: sequestrati due opifici e denunciati quattro cittadini bangladesi L'operazione della polizia di Lauro e della guardia di finanza di Baiano

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza distaccato di Lauro e dell’Ufficio Immigrazione della questura di Avellino, unitamente a finanzieri della tenenza di Baiano, coordinati dalla procura della repubblica di Avellino, con l’ausilio di personale dell’ufficio tecnico del comune di Domicella, hanno eseguito, un’attività di polizia giudiziaria finalizzata a contrastare il fenomeno del caporalato nei confronti di cittadini extracomunitari e del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In particolare, sono stati controllati due opifici tessili dov’erano impiegati complessivamente 20 cittadini del Bangladesh, risultati regolari sul territorio nazionale.

A seguito dei controlli, sono stati denunciati in stato di libertà i rispettivi titolari delle ditte, un 46enne ed un 45enne, entrambi bangladesi, nonché altri due connazionali, in quanto indiziati, allo stato delle indagini, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso tra di loro nonché di mancato smaltimento degli scarti tessili derivanti dalla lavorazione, rinvenuti ammucchiati in cumuli.

Gli opifici sono stati sottoposti a sequestro, in quanto risultati non conformi alle basilari norme sulla sicurezza del lavoro e privi dei requisiti igienico-sanitari, come attestato dal personale dell’ufficio tecnico del comune di Domicella.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.