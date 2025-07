Banditi incappucciati all'assalto di un market col flex, messi in fuga a Montoro Nella notte in località Chiusa, i rumori hanno svegliato i residenti e i banditi sono scappati

Questa notte una pattuglia dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Solofra è intervenuta in Via Fraccopaldo, località Chiusa di Montoro, per tentato furto presso un supermercato.

I Militari hanno accertato che poco prima, 4 persone incappucciate e con i guanti, con l'ausilio di un flex hanno tagliato una fascia della serranda in ferro danneggiandola.

I rumori hanno insospettito i vicini che si sono affacciati mettendo in fuga i malfattori che si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra.