Avellino, l'avvocato Fabiana Lepore alla guida dell'Aiga sezione Avellino Per la neo presidente "l'obiettivo è restituire valore alla professione forense"

di Paola Iandolo

L’ avvocato Fabiana Lepore è stata eletta Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Avellino. Il nuovo direttivo è composto da Chiara Romano in veste di vicepresidente, Rocco Cantelmo segretario, Alessia Saccardo tesoriere, Francesca Lucia Maria Racioppi, Michela De Stefano, Daniela De Stefano, Emma Petrella, Onofrio Prisco e Alessandro Spina.

"Sono onorata – afferma l'avvocato Fabiana Lepore – di essere parte di questo gruppo, con il quale, sono certa, sapremo camminare nella giusta direzione. La novità più interessante di questo direttivo è certamente la volontà di valorizzare i praticanti avvocati. Valore questo che è plasticamente rappresentato dalla presenza all’interno del direttivo di giovani impegnati nella pratica forense. Sento il dovere di continuare il lavoro intrapreso in questi anni. A tal proposito, voglio sottolineare che tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro svolto dai Presidenti che mi hanno preceduto: Giacomo Sorrentino, Chiara Romano, Sara Zuccarino, Walter Mauriello, giá VicePresidente Nazionale Aiga e Raffaele Tecce, oggi Consigliere dell’Ordine degli Avvocati, che ringrazio per i loro sacrifici e l’impegno profuso, senza i quali AIGA oggi non sarebbe quello che è".

"L’obiettivo principale sarà quello di coinvolgere maggiormente la giovane avvocatura e i praticanti avvocati in iniziative che restituiscano a questa professione quel valore che ha sempre avuto; valore che, oggi, è un po’ impolverato da una crisi che involge e coinvolge tutti noi. L’AIGA vuole puntare sulla formazione, per una crescita ragionata, improntata su praticità e fattività. Saremo a disposizione della giovane avvocatura, vicina ai loro problemi e attenti alle loro esigenze, con lo scopo di crescere insieme professiolmente e umanamente, puntando sulla passione, affinché l’Avvocato rappresenti, al meglio, quei valori di giustizia e di difesa dei diritti verso cui dobbiamo sempre puntare”.