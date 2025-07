Emergenza idrica: disposta la chiusura notturna a Mercogliano e Summonte Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il NUMERO VERDE 800 954 430

di Paola Iandolo

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa della diminuzione di apporto ai gruppi sorgentizi si rende necessaria la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22:00 di oggi, Lunedi 21 Luglio, fino alle ore 06:00 di domani, Martedì 22 Luglio nelle seguenti zone del Comune di Mercogliano:

FRAZIONE TORELLI DI MERCOGLIANO E ZONE LIMITROFE;

VIA PARTENIO;

VIA MATTEOTTI E TRAVERSE;

VIA DON GENNARO;

VIA SERRONI;

VIALE S. MODESTINO;

VIA VACCARO;

VIA MICALETTI;

VIA MARCONI;

VIA AMMIRAGLIO BIANCO;

CORSO GARIBALDI;

VIA AMATUCCI;

VIA ALDO MORO;

VICO PROTA;

VICO CARMINE;

VIA CASA RUSSO;

PIAZZA SILVATI E MORELLI;

PIAZZA S. STEFANO;

VIA SIBILIA;

PIAZZA ATTANASIO;

VIA ACQUA DELLE NOCI;

VIA MUNICIPIO

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna al Serbatoio a servizio del centro urbano del Comune di Summonte dalle ore 22:00 di oggi 21 luglio alle ore 06:00 di domani 22 luglio.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800 954 430, sempre attivo.