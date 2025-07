Morte sul lavoro in Irpinia, Simeone Uil: "Attivare subito tavolo in prefettura" Al primo posto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

"È con profondo dolore e sgomento che abbiamo appreso la notizia della tragica morte del lavoratore, presso un cantiere edile di Torre le Nocelle, a nome mio personale e di tutta la Uil Avellino Benevento desidero esprimere le più sentite condoglianze e la nostra più sincera vicinanza alla famiglia della vittima.

La scomparsa di un lavoratore sul luogo di lavoro è una ferita inaccettabile per tutta la società e ci ricorda, ancora una volta, quanto sia fondamentale e irrinunciabile garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro".

Lo scrive in una nota Luigi Simeone segretario generale Uil Avellino-Benevento.

"Non si possono continuare a derubricare come incidenti quelle che somigliano sempre più a omicidi sul lavoro, ogni vita spezzata è una tragedia che ci impone di riflettere e di agire con maggiore determinazione per fermare questa mattanza.

La Uil è da sempre in prima linea nella battaglia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori zero morti sul lavoro è l'obiettivo, i contratti e le garanzie di applicazione il mezzo.

Il rispetto delle norme è il primo elemento da cui partire, in questi giorni abbiamo avuto difficoltà anche a fare applicare la norma sulla sospensione delle attività nelle ore più calde.

Continueremo a lottare affinché i controlli siano più stringenti e la formazione sulla sicurezza sia costante e capillare, bisogna riattivare il tavolo in prefettura per i controlli e le iniziativeformative e informative, che possono concorrere a diffondere quella che manca troppo evidentemente, La cultura della sicurezza..

Non possiamo accettare che il lavoro, fonte di dignità e sostentamento, diventi luogo di rischio e di morte. In questo momento di grande dolore, desidero ribadire la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno a tutti coloro che sono stati colpiti da questa grave perdita".