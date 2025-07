Torre Nocelle, decesso in cantiere: oggi il conferimento incarico per l'autopsia Il 41enne è deceduto domenica pomeriggio mentre era nel cantiere con il padre

di Paola Iandolo

Questa mattina sarà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo del 41enne originario di Mirabella Eclano, deceduto domenica pomeriggio in un cantiere del centro irpino per cause ancora da accertare. L’esame autoptico, disposto dal sostituto procuratore Luigi Iglio della Procura di Avellino, servirà a chiarire con precisione le circostanze della morte, avvenuta probabilmente a seguito di un malore improvviso o di una caduta accidentale.

Nel registro degli indagati sono finiti i responsabili del cantiere, difesi di fiducia dall’avvocato Claudio Frungillo. Si tratta di un passaggio formale necessario per consentire la partecipazione dei difensori alle operazioni peritali e garantire il pieno diritto di difesa. La salma del 41enne rimane presso la sala mortuaria dell’ospedale Moscati di Avellino, in attesa degli accertamenti medico-legali.