Avellino, condoni falsi: nuovo blitz in comune, sentiti dei funzionari comunali Al momento non vi sono nuove iscrizioni nel registro degli indagati

di Paola Iandolo

E' durato fino a poco fa il blitz della guardia di finanza negli uffici comunali di Avellino. Stamattina gli agenti delle fiamme gialle su delega della procura di Avellino si sono recati al quarto piano di Piazza del Popolo per acquisire ulteriore documentazione. Intanto hanno provveduto ad ascoltare alcuni degli indagati e domani mattina si concluderanno gli interrogatori di tutti e sei gli iscritti.

Gli indagati

Al momento sono i primi sei indagati. Procede spedita l'inchiesta sui falsi condoni al Comune di Avellino e la Procura ha scritto anche i primi nomi nel registro degli indagati. Si tratta di un ex dirigente del Palazzo di Città, un responsabile del comune di Avellino e quattro responsabili del procedimento, accusati di falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico: Il dirigente V.L., E.A., C.G., G.V. e A.M. responsabili del procedimento, L.D.C. responsabile dello sportello condono,

Il sequestro dei documenti

Il sequestro e le prime iscrizioni nel registro degli indagati testimoniano come gli sviluppi dei primi accertamenti sul caso scoppiato da qualche settimana a Piazza del Popolo stiano producendo nuove necessità di indagini da parte dei magistrati trovando una serie di riscontri agli esposti ricevuti in merito a una serie di pratiche considerate truffaldine.