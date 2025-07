Avellino, autista Air picchiato per aver difeso una donna vittima di violenza L'aggressore è stato identificato e fermato dagli agenti di polizia

di Paola Iandolo

Ancora un'aggressione in via Fariello, nei pressi dell'autostazione di Avellino. Un autista dell’Air è intervenuto per “salvare” una donna da un’ aggressione, ma a sua volta è stato picchiato dall’uomo che stava ponendo in essere la condotta violenta.L'ennesimo episodio di violenza si è verificato nei pressis dell’Autostazione ieri sera.

Grazie all'intervento dell’autista Air sono state evitate conseguenze ben più gravi per la donna vittima di violenza, ma l'uomo è stato condotto in ospedale per le cure del caso. L'uomo violento è stato identificato e fermato poco dopo dagli agenti di polizia, intervenuti sul posto. Indagini in corso.