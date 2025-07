Avellino: rigettato il ricorso avverso il daspo a un tifoso irpino I fatti risalgono al 30 marzo scorso, al match Avellino-Benevento

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno ha rigettato il ricorso avverso il Daspo emesso dal Questore di Avellino nei confronti di un giovane tifoso, denunciato nelle ore successive al match Avellino - Benevento del 30 marzo scorso e a cui è stato notificato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per un anno.

Respinta l'istanza cautelare volta all'annullamento del Daspo

"Il TAR di Salerno, adito dal difensore di un tifoso avellinese che, in occasione dell'incontro di calcio Avellino - Benevento del 30 marzo 2025, dopo aver scavalcato la recinzione opponendo resistenza alle forze dell'ordine, riusciva ad intrufolarsi nell'impianto, ha respinto l'istanza cautelare volta all'annullamento del Daspo. Il giovane veniva bloccato e identificato al termine della gara. Denunciato per il reato di resistenza e per lo scavalcamento della recinzione dello stadio, all'esito degli accertamenti gli veniva notificato, dalla Divisione Anticrimine, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per un anno. La violenza non è sport": si legge nella nota diffusa dalla Questura di Avellino.